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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması! 'Ambargo' çağrısı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.10.2024 18:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulü sona erdi. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM nezdinde İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması! 'Ambargo' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

"İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULANMALI"

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya’nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye’nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini belirtti."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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