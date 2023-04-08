HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'yla kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'yla kritik görüşme

08.04.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'yla kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

ERDOĞAN'DAN 11 NİSAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının 'Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa 11 Nisan’da başlayacak itikâf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!
Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...
TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!

Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...

Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...

'Hayat pahalılığı' sözleri "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi..."

'Hayat pahalılığı' sözleri "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi..."

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.