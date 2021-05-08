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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 4 dilde kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 4 dilde kınama mesajı

08.05.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlileri hedef alan saldırılarına kınama mesajı yayınladı. Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 4 dilde kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırmasının ardından Türkçe, İngilizce Arapça ve İbranice kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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