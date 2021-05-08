Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 4 dilde kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırmasının ardından Türkçe, İngilizce Arapça ve İbranice kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.



Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021



