Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 4 dilde kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırmasının ardından Türkçe, İngilizce Arapça ve İbranice kınama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021
Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.