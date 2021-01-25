Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Hedefimiz 5 yılda tamamlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da deprem konutları anahtar tesliminde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

1 yıl önce burada gözyaşı vardı, deoremin gemen ardından geldik. Bakan arkadaşlarım seferber oldu. Sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize güç verdiniz.

Şimdi şu binalar, gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum, "Kaç oda?" dedim, "3 artı 1" dediler. Hamdolsun. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, şurada oturdukları daireleriyle onlara mutlu bir imkan hazırlamak bizim görevimiz. Devlet, yük değildir. Devlet, yük alır.

Biz sizin hizmetçiniziz. Biz Elazığ'a şehir hastanesi yaptık. Bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık? Bununla birlikte bütün operasyonlar çok süratli oldu. 6 ay içinde geri kalan inşaatları da bitireceğiz.

Elazığ'da depremin ardından 77 bin bina incelendi. Elazığ ve Malatya'da toplam 26 bin konutun inşasına karar verildi.

Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplamda 8 bin ailemizi yeni konutlarıyla buluşturmuş oluyoruz. Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da 100 bin insanımız için yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Türkiye artık bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda konutu inşa ederek yaraları saracak, mağduriyetleri giderecek kapasiteye ulaşmıştır. Depremler, seller, heyelanların önüne geçmek insan iradesini aşan hususlardır.