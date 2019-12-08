Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Erdoğan'ın açıklamaları:

İslam ülkeleri arasındaki yatırımların artırılması için atılacak adımları, ticaret savaşları gibi yüzleştiğimiz tehdit veya fırsatları değerlendireceksiniz. Şimdiden alınacak kararların tüm ülkeler için yol gösterici olmasını diliyorum. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için alınan kararların tatbik edilmesi gerekir. Bu açıdan tartıştığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile geçirmemiz son derece önemlidir.

"ÇARPICI RAKAMLARI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"



Bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya petrol üretiminin yüzde 65'i, doğalgaz üretiminin yüzde 55'i, bilinen uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerindedir. Bu tabii zenginliklerin yanı sıra İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı stratejik noktalardan sadece bir kaçıdır. Ancak İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10'u bile bulmuyor. Çok daha vahimi dünya nüfusunun yüzde 1'i İslam ülkeleri coğrafyalarında hayata tutunmaya çalışıyor. Demek ki, Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Kendi aralarında zekat verecek olsa fakir kalmaz fakir. Dünya nüfusundaki payı yüzde 7'nin altında olan AB'nin, dünya ekonomisindeki payı yüzde 22'den fazladır.