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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Erdoğan'ın açıklamaları:

İslam ülkeleri arasındaki yatırımların artırılması için atılacak adımları, ticaret savaşları gibi yüzleştiğimiz tehdit veya fırsatları değerlendireceksiniz. Şimdiden alınacak kararların tüm ülkeler için yol gösterici olmasını diliyorum. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için alınan kararların tatbik edilmesi gerekir. Bu açıdan tartıştığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile geçirmemiz son derece önemlidir.

"ÇARPICI RAKAMLARI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya petrol üretiminin yüzde 65'i, doğalgaz üretiminin yüzde 55'i, bilinen uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerindedir. Bu tabii zenginliklerin yanı sıra İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı stratejik noktalardan sadece bir kaçıdır. Ancak İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10'u bile bulmuyor. Çok daha vahimi dünya nüfusunun yüzde 1'i İslam ülkeleri coğrafyalarında hayata tutunmaya çalışıyor. Demek ki, Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Kendi aralarında zekat verecek olsa fakir kalmaz fakir. Dünya nüfusundaki payı yüzde 7'nin altında olan AB'nin, dünya ekonomisindeki payı yüzde 22'den fazladır.

"DOST ACI SÖYLER AMA GERÇEĞİ SÖYLER"

Bu rakamlara baktığımızda ortada çok büyük bir dengesizliğin olduğu gayet açıktır. Bu tablo samimi bir özeleştiri yapmamız gerektiğine de işaret ediyor. Sorunlarımızı görmezden gelmenin, yok saymanın kimseye bir faydası yoktur. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Ben bir dost olarak belki acı söylüyorum ama gerçeği söylüyorum. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Sorunlarımızı açık yüreklilikle konuşabilmeliyiz. Kazan kazan temelinde ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını aramalıyız.

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.

Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

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