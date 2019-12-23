Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Burada sergilenen medeni mirası paha biçilmez değerde görmekle kalmıyor bir emanet kabul ediyoruz. İlim; emek, sabır ister.

Üniversitelerimiz başta olmak üzere bu konuda öncülük etmesi gereken kurumlarımız öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olmadı. Ülkemizin ve milletimizin medeniyeti ile tarihi ile barışmasını sağlayarak başlangıcın doğru olmasını sağladık. Sonrası kendiliğinden geldi, geliyor.

Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamıştır. İstanbul Havalimanı bunun en güzel örneklerinden biridir.

