Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık mesajı: İstanbul, pazartesi günü bir başka güne uyanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Yarınki seçimlere değinen Erdoğan, "Bu akşam kampnya bitiyor. Yarın sandıklara sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren rabbime hamdediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz.

Bizim kültürümüzde halka teşekkür etmeyen, hakka da şüküredemez. Bu vesileyle Arnavutköy'e teşekkür borcumuzu ödemek isterim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Arnavutköy, İstanbul'da bize en güçlü desteği veren ilçelerimiz arasındaydı. Milletvekilliğinde yüzde 60,4, cumhurbaşkanlığında yüzde 63,7 gibi rekor oranlarda Cumhur İttifakı'nı destekleyen siz Arnavutköylü kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe, Murat Kurum kardeşime ve Mustafa Candanoğlu'na teslim ediyor muyuz? Yarın da sandıklara sahip çıkacağız.

İSTANBUL HAVALİMANI VURGUSU

Yerel yöneticileri belirlerken Cumhurbaşkanı olarak yanınızdayım. Bakanlar yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi ondan yana kullanalım. Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e hizmeti olabilir mi?

İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? İftiralara rağmen Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık, şu andaki belediye başkanı oranın yolunu yapmadı. Onu da Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık.

"İSTANBUL'UN 5 YIL DAHA TAKATİ KALMADI"

Eve gittiğinizde eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bu dostlarımızın da sandığa gitmesini sağlayacağız. Vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadığını anlatacağız.

"FATİH'İN EMANETİ BU ŞEHRE SAHİP ÇIKMANIZI BEKLİYORUM"

Bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye bu kardeşiniz getirdi. Bu adımları biz attık. Belediyecilik nedir biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni göndereceksin dedik. Yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul başka bir güne açılacak. Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum.

Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Kastamonu'da sel oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı, deprem oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı. Bunlar neredeydi? Ara da bul. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.







