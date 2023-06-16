Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı! '9 ay sonra İstanbul'u fetret döneminden kurtaracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vaniköy Camii'nin açılışında konuştu. "İstanbul'a olan sadakatimiz başkadır. Fatih'in emaneti olan bu şehri farklı seviyoruz" diyen Erdoğan "Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BİZ BUNLARIN HİÇBİRİNE KULAK ASMADIK"

"Vaniköy Camii, 2,5 yıl önceki yangında çok ağır hasar görmüştü. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de gönlümüzü yakan yangın sonrası malum çevreler buranın yıkılarak ranta açılacağını söylediler. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık.

Çam keresteleri Dursunbey'den, mermerleri Marmara Adası'ndan olmak üzere camimiz özgün eserler kullanılarak yenilendi. Vaniköy Cami, kütüphanesiyle birlikte İstanbul'un uğrak yerlerinden biri haline gelecek. Bu muhteşem eserin kazandırılmasında herkese teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL SEVGİMİZİ BİRİLERİ GİBİ LAFTA BIRAKMIYORUZ"

İstanbul'a olan sadakatimiz başkadır. Fatih'in emaneti olan bu şehri farklı seviyoruz. İstanbul sevgimizi birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İstanbul'un her metrekaresini eserlerimizle nakış nakış işleyerek sevgimizi gösteriyoruz. Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı birçok eseri yeniledik. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camii, bir gül olarak meydana konmuştur. İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturduk.

"İSTANBUL'U FETRET DÖNEMİNDEN KURTARACAĞIZ"

İstanbul yerel hizmetler bakımından son dönemlerde bir fetret dönemine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep birlikte çıkaracağız."

