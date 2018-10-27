HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 07:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısında İstanbul’u bir 'müze şehir' haline getirmek istediğini söyledi ve müze türleriyle ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme geçişin ardından temmuz ayında oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu’nun ilk toplantılarını önceki gün Çankaya Köşkü’nde yaptı. Kurulların başkanı olan Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirdiği ilk programda Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği’ne eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliği’ne ise yazar İskender Pala’yı getirdi.

2.5 saat süren Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda Erdoğan’ın İstanbul’u bir “müze şehir” haline getirmek istediğini söylediği ve farklı müze türleri ile ilgili çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. İstanbul’da açılabilecek yeni müzelerle ilgili kurul üyelerinin fikir teatisinde bulunduğu; İstanbul’da hangi alanların, “tabii müze” olarak korunabileceğinin masaya yatırıldığı kaydedildi.
Ayrıca Erdoğan’ın İstanbul’da eski kitapların kurtarılması ile ilgili bir “müze kütüphane” açılması için çalışılması talimatını verdiği de kaydedildi.

'MÜZE KÜTÜPHANE'

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu başlığı da Türkiye ile yabancı ülkeler arasında kültür sanat alanında işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi oldu. Bu kapsamda Türk tiyatrosunun, sinemasının, müziğinin yurt dışına taşınması; Türk sanatçıların yurt dışında temsiller yaparak Türk kültürünü tanıtması hedeflenecek. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun bir sonraki toplantısının haftaya salı günü İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantıda kurulun atılacak adımlarla ilgili yol haritasını belirleyecekleri ifade edildi.

Kaynak: Milliyet

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlarCemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar
Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müze şehir istanbul Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu İskender Pala Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 27 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar

Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar

Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.