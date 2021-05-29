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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

29.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.


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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan

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