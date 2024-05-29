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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu dikkat çekti

29.05.2024 09:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize 'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu dikkat çekti

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü mesajını paylaştı. Erdoğan mesajında, "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur" dedi.

İstanbul'un, dünyanın en gözde şehirleri arasında yer aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize 'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan 29 mayıs istanbul'un fethi
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