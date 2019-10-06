Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekremİmamoğlu’na tebrik telgrafı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u0130stanbul\u2019un kurtulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla \u0130stanbul Valisi Yerlikaya ile B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130mamo\u011flu\u2019na tebrik telgraf\u0131 g\u00f6nderdi.\nKaynak: \u0130HAPARTNERKylie Jenner'dan ele\u015ftirilere yan\u0131t geldi!G\u00dcNCELLEME - Kayal\u0131klarda mahsur kalan bal\u0131k\u00e7\u0131lar kurtar\u0131ld\u0131\u00dc\u00e7 ku\u015fak bir araya geldi, halk oyunu ekibi olu\u015fturdu
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