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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekremİmamoğlu’na tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekremİmamoğlu’na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: İHA

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