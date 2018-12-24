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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam töreninde açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki istihdam töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki istihdam göreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İlk defa devlet korumasındaki gençlerimiz, öğretmen, doktor, hemşire gibi görevlere atanıyor.

Biz engelli evlatlarımızı Cennet çocukları olarak görüyoruz.

Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir.

Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve ekonomide attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine ve hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur.

Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır.

Türkiye'nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır.

Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Biz sahip olduğumuz nimetlerin kıymetlerini bilemez ve nankörlük edersek akıbetimiz eninde sonunda böyle olur. Birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkarsak dünyanın en güçlü ordularını da toplayıp getirseler bizim karşımızda duramaz. İslam dünyasına baktığımızda acıların gerisinde hep kendi yanlışlıkları vardır.

Türkiye bölgesinde ve dünyada hep hakkın ve haklının peşinde giderek başarıya ulaşıyor.

Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurluğunu Kürtlerin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız.

Suriye Kürtlerini, PKK ve PYD'nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz.

Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor.

Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil karşısındakinin zaaflarıdır.

Kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi inşallah güçlü tutacağız ki diğer mazlumlar da bizim arkamızdan gelsin.

31 Mart yerel seçimlerini bir dönüşüm değişim olması bakımından çok önemsiyorum. Biliyorum ki hep birlikte bu konuda adımlarımızı kararlı atacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan Beştepe

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