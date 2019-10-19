Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Barış Pınarı Harekatı başlamasıyla birlikte milli sporcularımız girdiği müsabakalarda asker selamı vermesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kayseri'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asker selamı verdi.

ERDOĞAN'DAN İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞIMI

Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın bir kıtasını asker selamı verdiği fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.



Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.



Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım.



Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. pic.twitter.com/la5g5GfJZu