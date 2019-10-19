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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki konuşmasında asker selamıyla uzun süre vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın bir kıtasını asker selamı verdiği fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı başlamasıyla birlikte milli sporcularımız girdiği müsabakalarda asker selamı vermesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kayseri'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asker selamı verdi.

ERDOĞAN'DAN İSTİKLAL MARŞI PAYLAŞIMI

Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın bir kıtasını asker selamı verdiği fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
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