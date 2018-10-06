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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'ndaki toplantıda konuşuyor. Erdoğan, ekonomideki durumla ilgili olarak, 'Tarihin en büyük ekonomik saldırılarından birine rağmen 2 ay içinde durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık' dedi. Erdoğan, tartışılan ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey polemiğiyle ilgili olarak 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'ndaki toplantıda partililere sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bayrağı hep gençlere devretme çabasındayız. Yeni nesiller olarak evvela inancımızı, medeniyetimizi, tarihimizi çok iyi öğrenmemiz ve hazmetmemiz gerekiyor.

AK Parti geçtiğimiz 4 yılda 19 ile 26 milyon arasında bir oy sayısı ile milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Bize güvenen, bize inanan milletimize layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Bizim milletimize sadece veda değil, aynı zamanda can borcumuz da var. Milletimizin tamamına en iyi hizmetleri sunmanın, boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

"2 AY İÇİNDE DURUMU KONTROL ALTINA ALDIK"

Tarihin en büyük ekonomik saldırılarından birine rağmen 2 ay içinde durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir. Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız, çözmemiz gereken sorunlarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından da zaten kolları sıvamıştık ama bu gerçekler ile yaşadıklarımız arasında öylesine büyük bir orantısızlık var ki, ister istemez işin arkasında başka şeyler aramak zorunda kalıyoruz, görüyoruz. Biz bu işin hastalığını da biliyoruz, tedavilerini de biliyoruz. Kısa sürede bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz.

'MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ'

Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır.

MCKINSEY MESAJI

Finansal danışmanlık alınan şirket adı altındaki tartışmalar ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.

BATMAN ŞEHİTLERİ

Teröristler bilsin ki en az 800 teröristle ödeyecekler. Biz bir ölür, bin diriliriz.

Son yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle ezdik ki, ne yapsalar yeridir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve başındaki zata ne diyeceğiz.

Bu zat son grup toplantısında, Erdoğan BM'de Filistin'le ilgili tek söz etmedi diyor. Ben buna nasıl cevap vermeyeyim. Bu zatın adamlarının da, benim Filistinli kardeşimin düşmanları ile nasıl bir arada olduklarını da biliyorlar. Filistin'in bağımsızlığını da anlattık, Kudüs'ü de anlattık. Kudüs'e karşı verilen mücadeleyi, ey Kılıçdaroğlu, İİT Toplantısı ile onu BM Genel Kurulu'na getiren biz değil miyiz? Çabalarımızı öğrenmek istiyorsa gitsin bunu Mahmud Abbas'a sorsun. Filistin denilince akla AK Parti gelir, Gazze deyince akla AK Parti gelir.

"TÜRKİYE'DE BİR KRİZ YOK"

Türkiye'de bir kriz yok, ekonomiyle alakalı manipülatif bir hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar sen de aktörleri arasında yer alıyoruz. Ekonomiyi öğren. Güya ülkelere para vermeleri için yalvarıyormuşuz. Biz yatırımcı davet etmenin çalışmalarını yapıyoruz. Biz kimseden para istemedik, istemiyoruz.

(CHP'nin eleştirilerine) Utanmadan kalkmış bizim yüzümüzün kızarıp kızarmayacağından bahsediyor. Bizim yüzümüz edebinden kızarır, edepsizliğinden değil sizin gibi.

CAN DÜNDAR'IN ALMANYA'DA BULUNMASI

Benim ülkemden 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi siz barındırıyorsanız bunun bir ortaklığa yakışan bir yanı yoktur. Biz bugüne kadar stratejik ortaklarımıza hep bunu uyguladık. Biz, maalesef ülkemize ihanet eden, darbe teşebbüsünde bulunanları bulundukları ülkelerden istiyoruz, bize 50 dereden su getiriyorlar.

"FİKRİ DANIŞMANLIK HİZMETİ DE ALMAYACAKSINIZ" DEDİM"

Biz lafta da israfa karşıyız aslında. İş dünyamız bu modeli kendisine izah eder diye düşünüyorum. Bir ufak broşür bastıralım da buna göndersinler. Bu zat ücreti mukabili tutulmuş bir danışmanlık firması üzerinden bizi güya köşeye sıkıştırıyor. Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok. Biz bize yeteriz.

Türkiye bir dönem her şeyini Amerika'ya emanet etmiştir. Bunu Milli Şef İnönü döneminde göstermiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Türkiye kendi sanayisini ve savunma altyapısı konusunda önemli adımlar atmıştır.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
kontrol altına aldıysanız elektirk doğalgaz zamlarında gıda da bebek mamalarında ve her türlü şeyde ne zaman indirim yapacaksınız.
zamları ne yapacaz başgan ? Onları kim kontrol edecek
yatacak yeriniz yok bilalin gemileri fırtınadan etkilenmesin pahalıdır yenisi
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