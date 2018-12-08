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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak uyarısı: Bunlarla ilgilenmeyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 08:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanlarıyla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda cumhur ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısında bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak uyarısı: Bunlarla ilgilenmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi. Toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler yöneltilmesi üzerine, Erdoğan'ın bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

"BUNLARLA İLGİLENMEYİN"

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirilere karşılık, “Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP’nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin” dediği öğrenildi.

"KENDİ ÇALIŞMALARINIZA BAKIN"

Erdoğan, “İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” ifadelerini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısı MHP cumhur ittifakı

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