Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak uyarısı: Bunlarla ilgilenmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi. Toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler yöneltilmesi üzerine, Erdoğan'ın bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

"BUNLARLA İLGİLENMEYİN"



Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirilere karşılık, “Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP’nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin” dediği öğrenildi.

"KENDİ ÇALIŞMALARINIZA BAKIN"



Erdoğan, “İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” ifadelerini kullandı.



