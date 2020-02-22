Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: İzmir'i PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkemizin en önemli limanını inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. Bugün; Koyundere, Aliağa, Çandarlı kısmını da hizmete vererek bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projemiz yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğüyle İzmir'e yakışan bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. İzmir - Aydın, İzmir - Çeşme projelerinin devamı niteliğindedir. Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelle geçildi. Arkeolojik köprü ile bir başka antik kente giden yolun ve eserlerin korunması sağlandı. Zamandan vakitten ve nakitten, yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkemize çok katkısı olacaktır. 2020 yılında bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.

İzmir'in turizm potansiyeli bu projeyle çok daha üst seviyeye çıkacak. Son 17 yılda yaptığımız 17 katrilyon tutarında yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdik. İzmir milletvekillerinin tamamını aramızda olmasını isterdik. Kılıçdaroğlu'na da bu çağrıyı yaptım. Maalesef aramızda yok. İzmir'de toplam 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdim. Ayrıca İzmir Milletvekili olan Sayın Kılıçdaroğlu’na da bu çağrıyı yaptım. Aramızda yoksun, göremiyorum. İzmirlilerin yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir’i çok büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımı 17 milyar dolar yatırımla İzmir’in de çehresini değiştirdik. Göztepespor’u stadyumuna kavuşturduk mu? Alsancak Stadyumu’nun da inşasında sona yaklaşıyoruz. Karşıyaka’yı da stadyumuna kavuşturmak için gayretlerimiz sürüyor. İzmir’e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete soktuk. 2060 yataklı Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanenin yapımı devam ediyor. 19500 adet konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik.