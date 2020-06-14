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Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı şöyle:

"“Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı’nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.

Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır.

Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

DHA

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