Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması! '2023 bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. MMU KAAN ile ilgili olarak açıklama yapan Erdoğan, ilk uçuşun 2023 bitmeden gerçekleşeceğini ifade etti. Terörle mücadelede net mesajlar veren Erdoğan, "Döktükleri masum kanlarının hesaplarını Kandil'deki terör baronlarından muhakkak soracağız. Dağdaki eşkıyaların inlerine girdiğimiz gibi şehirdeki eşkıyaların da inlerine gireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ECDADIMIZIN BİZE BIRAKTIĞI MİRASI ZENGİNLEŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

"Mezunlarımızın arasında kendi evlatlarımızla birlikte 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz de bulunuyor. 3 kıta 7 iklimde asırlar boyunca barışı koruyan ecdadımızın bize bıraktığı mirası zenginleştirmekte kararlıyız. Türk dünyası ile işbirliğimizi ilerletirken Afrika'daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Komşularımızla olan sorunlarımızı yapıcı bir anlayışla çözmeye önem veriyoruz.

"DIŞ POLİTİKADA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR"

Bu kriz ve koas ortamının olumsuz etkisine ekonomi başta olmak üzere geniş bir alanda şahit oluyoruz. Dış politikada kartlar yeniden karılırken yeni işbirliği arayışları ön plana çıkıyor. Kimi ekonomistler tarafından yıllarca israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında artış söz konusu. Daha birkaç yıl öncesine kadar tarafsızlığı değer olarak savunan devletler şimdi kendilerini savunma paktlarına atar olmuştur.

"SAVUNMA SANİYEDE ADETA DESTAN YAZDIK"

Binlerce yıllık şanlı tarihiyle kahraman ordumuz, peygamber ocağıdır. TSK'nın caydırıcılığının artması ülkemiz için tercihten öte bir zorunluluk teşkil ediyor. Savunma sanayide adeta destan yazdık. Atak'tan Kaan'a TCG Anadolu'dan Milgem'e her alanda artan kabiliyetlerimizle savunma sanayinde asırlık başarıyla ülkemizi en üst lige çıkardık.

KAAN AÇIKLAMASI: '2023 BİTMEDEN HAVALANDIĞINI GÖRECEĞİZ'

Kısa süre önce KAAN ile ilgili müjdemizi paylaşmıştık. 2023 bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz. İnşallah yakında olmadık bahaneler sürerek hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satar hale geleceğiz.

"DÖKTÜKLERİ MASUN KANLARININ HESAPLARINI MUHAKKAK SORACAĞIZ"

Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele ediyoruz. Ne teröre ne de terörü bir sopa olarak kullanan emperyalistlere boyun eğmedik. Suriye'deki olaylardan cesaret alarak farklı emeller peşinde koşan teröristleri çukurlara gömdük. 40 yıllık terörle mücadelemizden gerekli dersleri aldık, kurumlarımızı güçlendirdik. Çok sık saldırıya uğrayan üs bölgelerindeki karakollarımız yerine Kalekollar inşa ettik. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla aynı güvenli şeridi orada da tahsis etmekte kararlıyız. Döktükleri masum kanlarının hesaplarını Kandil'deki terör baronlarından muhakkak soracağız. Dağdaki eşkıyaların inlerine girdiğimiz gibi şehirdeki eşkıyaların da inlerine gireceğiz."



