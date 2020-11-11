Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Karabağ zaferi için, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır" dedi. Erdoğan, kabine değişikliği iddialarını da kesin bir dille yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında ulaşım bağlantısı sağlanacak. Bir yol inşa edilecek. Türkiye Dağlık Karabağ anlaşmasını denetlemek üzere Rusya ile birlikte bölgede olacaktır. İlgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. (Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır.

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. "Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır Suriye'de benzer bir sürecin başlamasını arzu ediyoruz. Önce rejim ve terör örgütleri devre dışı bırakılmalı. Yeni bir Suriye inşası için Rusya başta olmak üzere bölgede etkili olan güçlerle daha yakından çalışmaya hazırız. KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu maka geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.