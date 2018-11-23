Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kadını ve erkeği ısrarla insan sıfatının ötesinde yükümlülüklere tabi tutma gayretleri sonradan ortay çıkmıştır.

Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Konuşmama başlarken hanımefendiler, beyefendiler diye başladım. Kadınlar erkeğin efendi denilerek anılmasındaki mesaj çok önemli. Bizde efendi kavramı hem unvan hem isimdir. Bu kavram her hali ile çok güzel göndermelere sahiptir. Tabirdeki incelik, bu güzel temennilerin cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes için söylendiğini gösteriyor.

Bugün TBMM'de 53'ü AK Partili olmak üzere 104 kadın milletvekili bulunuyor. Bu sayı yeterli olmamakla birlikte tarihi bir rekorun seviyesi ve ifadesidir. Çalışma hayatındaki 9 milyon 122 bin kadınımız başarıları ile yüzümüzü ağartmışlardır.

Batı'da bugün bizim yaşlılara verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur. Biz bir numarayız. Başta ABD olmak üzere daha sağlık reformunu bile geçiremedi.

Adalet herkese aynı şekilde davranmak anlamına gelmiyor. Büyük ile küçüğü aynı terazide tartamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde kadınla erkeği eşit tutarak elde edilmiş bir adalet yoktur. Önemli olan her iki cinsin öne çıkan unsurlarını değerlendirmek ve hakların adil bir şekilde dağıtımını sağlamak.



