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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'nde konuştu. Türkiye'de kitap okuma oranlarındaki azlığa dikkat çeken Erdoğan, kafelerin vakit öldürme mekanları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da üniversite laboratuvar açılışı ve kütüphane temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Burada sizlere meramımı daha iyi anlatacağına inandığım bazı rakamları paylaşmak istiyorum. İstatistiklere göre ülkemizde her gün TV'ye 6, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre günde birkaç dakikayı zor buluyor. Bizlere asla yakışmayan bir tablodur.

"KAFE DENİLEN VAKİT ÖLDÜRME MEKANLARI..."

Ülkemizde kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelere göre dolu olmasına kafa yormamız lazım. Millet Kütüphaneleri'nin bile ne olduğunu anlamayanlar var.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kafe

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sıra kafelerdeni kapatalımmı bakacakmısınız bize kapatırsak???????
Sigara yasağı yüzünden zaten iş yapmıyoruz bu açıklamanızla iyice bitirdiniz bizi sn baskan!!!!!!!!!
REİSCİK GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR.MİLLET İŞSİZLİKTEN KIRILIYOR.GENÇLER İŞ BULAMIYOR,BIRAK 49 YAŞINDAKİ EYT Lİ İŞ BULSUN.KİTAP OKUMAK İÇİN RUHEN RAHAT OLMAK GEREKLİ.YOKSA OKUDUĞUNDAN NE ZEVK ALACAKSIN.YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE.
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