Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da üniversite laboratuvar açılışı ve kütüphane temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Burada sizlere meramımı daha iyi anlatacağına inandığım bazı rakamları paylaşmak istiyorum. İstatistiklere göre ülkemizde her gün TV'ye 6, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre günde birkaç dakikayı zor buluyor. Bizlere asla yakışmayan bir tablodur.

"KAFE DENİLEN VAKİT ÖLDÜRME MEKANLARI..."



Ülkemizde kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelere göre dolu olmasına kafa yormamız lazım. Millet Kütüphaneleri'nin bile ne olduğunu anlamayanlar var.

