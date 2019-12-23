Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul'daki programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Burada sergilenen medeni mirası paha biçilmez değerde görmekle kalmıyor bir emanet kabul ediyoruz. İlim; emek, sabır ister.
Üniversitelerimiz başta olmak üzere bu konuda öncülük etmesi gereken kurumlarımız öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olmadı. Ülkemizin ve milletimizin medeniyeti ile tarihi ile barışmasını sağlayarak başlangıcın doğru olmasını sağladık. Sonrası kendiliğinden geldi, geliyor.
Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamıştır. İstanbul Havalimanı bunun en güzel örneklerinden biridir. Ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde hayran kalınan bu eser ortaya çıkmıştır.
Tam kapasite ile nisan ayında hizmet vermeye başlayan havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı. Bir saat kadar önce onu da Amerika'ya uğurlamak için merasim düzenlendi.
Cuma günü Türkiye'nin Otomobili projesinin tanıtımına katılacağız. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde rabbimizin bize bahşettiği zenginlikleri keşfetmenin çalışmaları içindeyiz.
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Burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Kanal İstanbul projesi hayata geçecek fakat şimdiden birileri 'yapamazsınız' diyorlar. Müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. 'İhalelere katılmayın, katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz, geldiğimizde sizin aldığınız ihaleyi iptal ederiz' diyor. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici değil mi, biz ise bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız.
Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye’ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü? Bunlara sorsanız Marmaray da , Yavuz Sultan Selim köprüsü de, Osmangazi köprüsü de olmazdı.