Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Kanal İstanbul eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"İstanbullulara defaatle bu projeyi takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde, ikide, üçte, Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, Osmangazi Köprüsü'nde yaptılar. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Burada biz iki tane de modern akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. Yap işlet devret ya da milli bütçe ile yapacağız. Her ikisinde de elimizde imkanlar var. Hayırlı olsun."

