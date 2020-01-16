HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Enteresan olan bir şey var; bir bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir.Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

EKONOMİ

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz. 11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

EĞİTİM

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 420 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. 2019 yılında ezberlemeyi değil, tasarlamayı ve üretmeyi amaçlayan 5 binden fazla atölye açtık. Zihinsel engelli öğrencilerimiz için 2019 yılında 6 bin özel öğretim sınıfı açtık.

SAĞLIK

Vatandaşlarımızı hastane kapılarında sıra beklemekten kurtaracak bir sistem kurmak için çalıştık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkarırken vatandaşlarımızın cebinden yaptıkları harcamyı yüzde 20'den yüzde 17'e indirdik.Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.

VATANDAŞA SİGARAYI BIRAKMA ÇAĞRISI

Şimdi tüm burada tüm milletime sesleniyorum; kendi kendinizin düşmanı olmayın. Sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik bir şekilde geleceğe yürüyün. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz.

'İKİNCİ YARGI PAKETİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI'

Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

GÜVENLİK

Türkiye terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede en başarılı neticeleri bizim dönemimizde almıştır. Hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz, geçtiğimiz yıl 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellenmiştir.Terör örgütlerinin ülkemiz içindeki sayısı kuruluş döneminin dahi altına inmiştir Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı.

TARTIŞMA YARATAN TİYATRO

Enteresan olan bir şey var, malum siyasi partinin önünde dururken, evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken birde bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu tiyatro sahnesinde tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. Benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir.

Örgüte katılımlar neredeyse durma noktasına geldi, turizm başta olmak üzere her alanda gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. 15 Temmuzda milletimize kurşun sıkan FETÖ’yü tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. DEAŞ, El- Kaide gibi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Hırsızlık olayları son 3 yılda günde 78’den 34’e düşmüştür. FETÖ’nün temizlenmesi ile güvenlik birimlerimizin başarıları arka arkaya gelmeye başlamıştır. Şu anda polisimiz jandarmamız korucularımız el ele terörle mücadelelerini sürdürmektedirler.

MİT Başkanlığımız görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline gelmiştir. İnşallah yakında MİT’in İstanbul şubesinin açılışını yapacağız. Sınır fiziki güvenliği kapsamında 911 km’lik Suriye sınırımıza 825 km güvenlik duvarı inşa ettik. Bu imkanlar yoktu ama bunların hepsini yaptık. Bütün dert terör örgütlerinin buradan topraklarımıza sızmasını önlemek.
Ayrıca 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladık.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü'nün İstanbul'un başına gelen en büyük felaket olduğunu söyleyen zihniyet, bugün yine aynısını yapıyor. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir.

KANAL İSTANBUL MALİYETİ 175 MİLYON LİRA

Kanal İstanbul'un inşa maliyeti 75 milyar lira. Projenin finansmanında bir sorun olmayacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere toplam yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık. 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruduk. Amacımız 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır. TOKİ vasıtası ile 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 724 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Geçtiğimiz yıl 50 bin sosyal konutun inşaatını başlattık. 100 bin konut kampanyasına şu an itibari ile 1 milyonun üzerinde talep geldi, ne diyorlar konut satışları durdu. Güven, güven eğer halkımız güvenirse kimse endişe etmesin. Ülkemize ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımız kalmayana kadar sağlıklı sosyal konut üretimi sürdüreceğiz. 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi inşası için proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güne kadar 6 ilde 13 adet Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 37 ilde daha Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
İlk defa külliyede hayata geçirdiğimiz sıfır atık projesini bugün 25 bin kurum binasında kullanıyoruz, huzurlarınızda edeben eşime de teşekkür ediyorum böyle bir projeyi başlattığı için. Proje sayesinde 4 bin tonun geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında %78 alanında azalma oldu.

Ayrıntılar geliyor...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Çocuklara karne hediyesi Sincan BelediyesindenÇocuklara karne hediyesi Sincan Belediyesinden
Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandıEngelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 81 yorum
Evet çok Adil paylaşım. Size milyar dolar bize. 6.49 çok Adil oluyor.
Her şeyini eleştiririm ama 20 yılda verdigi sigara ile mücadeleyi ayakta alkışlıyorum..sırf bu yuzden oy verebilirim..insanlık adına harika bir duruş
@adil_eski_1964 SENİN SARAYINI ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ.GEÇENLERDE ÖNÜNDEN GEÇTİM OTOPARKINDA SENDE 1.500 ,BEN DEYİM 2.000 ARABA VAR.O KADAR BOŞ BELEŞİN NE İŞİ VAR O SARAYDA.KRAL ÇIPLAK
@adil_eski_1964 ulan beyin özürlü me degişti bu seferde millet kacak tütüne basladı devlet in kasasına giren vergiden oldu neresi güzel
@berkuygurc ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKMIŞ YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE,YAPTIĞIN BÜTÜN YATIRIMLAR KARA DELİK,AKLI SIRA İNŞAAT GİBİ PROJELER ÜRETİP SUNİ BÜYÜME RAKAMLARI YAKALAMAK.KRAL ÇIPLAK
@ozmoo007 ne mücadelesi sen kafelere gitmiyorsun galiba, halen en güzel alanlar sigara içenlerin yeri.
@burak_yesilyurt_1900 devlet vergi alsın ama insanlar zehirlensin sende ki mantıkta bu mu? adam vergiyi düşünmeyip sağlık tarafını ele almış insanlar tütüne başladıysa adam ne yapsın.. devlet gereken adımı atmış insnalarda kendilerini düşünecekler.. kalkmış birde beyin özürlü diyorsun daha yazdığınla yorumladığın birbirini tutmuyor salak herif
sen daha sahlanmadin mı reis hani bundan üç dört yıl önce de sahlaniyorduk Allah iniş takımlarına zeval vermesin ne diyelim
şahlanmak mi adam dünya zenginler sıralamasında ilk 10 da be..
neyi adil paylaşmışız bir söylesen ya bana?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkate alan kaymakam her şeyi ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.