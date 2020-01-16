Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir.Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı. Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. EKONOMİ



Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz. 11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız. EĞİTİM



Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 420 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. 2019 yılında ezberlemeyi değil, tasarlamayı ve üretmeyi amaçlayan 5 binden fazla atölye açtık. Zihinsel engelli öğrencilerimiz için 2019 yılında 6 bin özel öğretim sınıfı açtık. SAĞLIK



Vatandaşlarımızı hastane kapılarında sıra beklemekten kurtaracak bir sistem kurmak için çalıştık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkarırken vatandaşlarımızın cebinden yaptıkları harcamyı yüzde 20'den yüzde 17'e indirdik.Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.

VATANDAŞA SİGARAYI BIRAKMA ÇAĞRISI



Şimdi tüm burada tüm milletime sesleniyorum; kendi kendinizin düşmanı olmayın. Sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik bir şekilde geleceğe yürüyün. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. 'İKİNCİ YARGI PAKETİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI'



Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz. (Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir. GÜVENLİK Türkiye terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede en başarılı neticeleri bizim dönemimizde almıştır. Hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz, geçtiğimiz yıl 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellenmiştir.Terör örgütlerinin ülkemiz içindeki sayısı kuruluş döneminin dahi altına inmiştir Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı.

TARTIŞMA YARATAN TİYATRO Enteresan olan bir şey var, malum siyasi partinin önünde dururken, evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken birde bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu tiyatro sahnesinde tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. Benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir. Örgüte katılımlar neredeyse durma noktasına geldi, turizm başta olmak üzere her alanda gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. 15 Temmuzda milletimize kurşun sıkan FETÖ’yü tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. DEAŞ, El- Kaide gibi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hırsızlık olayları son 3 yılda günde 78’den 34’e düşmüştür. FETÖ’nün temizlenmesi ile güvenlik birimlerimizin başarıları arka arkaya gelmeye başlamıştır. Şu anda polisimiz jandarmamız korucularımız el ele terörle mücadelelerini sürdürmektedirler.