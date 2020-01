Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede en başarılı neticeleri bizim dönemimizde almıştır. Hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz, geçtiğimiz yıl 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellenmiştir.Terör örgütlerinin ülkemiz içindeki sayısı kuruluş döneminin dahi altına inmiştir Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı.

Örgüte katılımlar neredeyse durma noktasına geldi, turizm başta olmak üzere her alanda gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. 15 Temmuzda milletimize kurşun sıkan FETÖ’yü tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. DEAŞ, El- Kaide gibi terör örgütlerine yapılan operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hırsızlık olayları son 3 yılda günde 78’den 34’e düşmüştür. FETÖ’nün temizlenmesi ile güvenlik birimlerimizin başarıları arka arkaya gelmeye başlamıştır. Şu anda polisimiz jandarmamız korucularımız el ele terörle mücadelelerini sürdürmektedirler.

MİT Başkanlığımız görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline gelmiştir. İnşallah yakında MİT’in İstanbul şubesinin açılışını yapacağız. Sınır fiziki güvenliği kapsamında 911 km’lik Suriye sınırımıza 825 km güvenlik duvarı inşa ettik. Bu imkanlar yoktu ama bunların hepsini yaptık. Bütün dert terör örgütlerinin buradan topraklarımıza sızmasını önlemek.

Ayrıca 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladık.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü'nün İstanbul'un başına gelen en büyük felaket olduğunu söyleyen zihniyet, bugün yine aynısını yapıyor. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir.

KANAL İSTANBUL MALİYETİ 175 MİLYON LİRA



Kanal İstanbul'un inşa maliyeti 75 milyar lira. Projenin finansmanında bir sorun olmayacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere toplam yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık. 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruduk. Amacımız 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır. TOKİ vasıtası ile 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 724 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Geçtiğimiz yıl 50 bin sosyal konutun inşaatını başlattık. 100 bin konut kampanyasına şu an itibari ile 1 milyonun üzerinde talep geldi, ne diyorlar konut satışları durdu. Güven, güven eğer halkımız güvenirse kimse endişe etmesin. Ülkemize ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımız kalmayana kadar sağlıklı sosyal konut üretimi sürdüreceğiz. 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi inşası için proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güne kadar 6 ilde 13 adet Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 37 ilde daha Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

İlk defa külliyede hayata geçirdiğimiz sıfır atık projesini bugün 25 bin kurum binasında kullanıyoruz, huzurlarınızda edeben eşime de teşekkür ediyorum böyle bir projeyi başlattığı için. Proje sayesinde 4 bin tonun geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında %78 alanında azalma oldu.

