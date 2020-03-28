HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Bakan Soylu'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamaBakan Soylu'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karantina Sevda Gül

En Çok Okunan Haberler

THY'den iç hat seferlerine sınırlandırma!

THY'den iç hat seferlerine sınırlandırma!

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür!

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür!

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

Yaptıkları canlı yayın ortalığı karıştırdı! Karantinadan gözaltına...

Son dakika! Bakan Soylu'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama

Karaköy'de yasağa rağmen balık tutmaya geldiler: Kovana kadar buradayız

'Polis kovana kadar buradayız! Koronavirüs çok abartılıyor'

Gaziantep’te sel sularına kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Acı haber! Sel sularına kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.