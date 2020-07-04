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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Devlet Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nden yaptığı konuşmada, "Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Devlet Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi.

Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın konuşması öncesine kürsüye gelen Bakan Koca, hastaneyle ilgili bilgi verirken, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Koca'nın konuşmasından satır başları:

Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir.

Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım.

Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Kısaca temizlik-maske-mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere, ısrarla ve sebatla uyalım.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye’nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

BAKAN KOCA BİLGİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazırlıkları tamamlanan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı, COVID-19 sebebiyle ertelenmişti. Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun." dedi.


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