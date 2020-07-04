Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal Devlet Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi.

Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın konuşması öncesine kürsüye gelen Bakan Koca, hastaneyle ilgili bilgi verirken, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Koca'nın konuşmasından satır başları:

Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir.