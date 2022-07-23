Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

MUHALEFETE ADAY ELEŞTİRİSİ

Hala adaylarını açıklayamadılar. Kendi adaylarını belirleyemediler. Seçim tarihini açıklayın adayımızı duyuralım diyorlar. Seçim de belli Cumhur İttifakı'nın adayı da belli...

Ayrıntılar geliyor...





