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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

23.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri ziyaretindeki programlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

MUHALEFETE ADAY ELEŞTİRİSİ

Hala adaylarını açıklayamadılar. Kendi adaylarını belirleyemediler. Seçim tarihini açıklayın adayımızı duyuralım diyorlar. Seçim de belli Cumhur İttifakı'nın adayı da belli...

Ayrıntılar geliyor...


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Kayseri Recep Tayyip Erdoğan

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