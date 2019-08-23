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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden uzaklaştırmasıyla ilgili olarak, "Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız. Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi kullanırız. dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gabar'da, Cudi'de bu mücadeleyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum. Terörle mücadelede Irak ve Suriye sınırlarımızda ve ötesinde sürekli operasyonlar yapmak zorunda kaldık.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye ve bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş bir devlet değildir. Bu devlet bir kabile devleti değildir. Tarihe mal olmuş bir devlettir.

Türk silahlı kuvvetleri dünyanın sayılı ordularından biridir. Masum-terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldürenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyorlar.

Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz

Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız, S-400 almamız gerekiyorsa onun için alıyoruz.

"Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz.

(3 başkana görevden uzaklaştırma) Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız.

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