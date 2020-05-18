HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a koronavirüs teklifi: Yardım eli uzatmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a koronavirüs teklifi: Yardım eli uzatmaya hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gönderdiği mesajda, "Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'a koronavirüs teklifi: Yardım eli uzatmaya hazırız

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tokayev'e, ülkenin Kovid-19'la mücadelesini destekleyici bir mesaj gönderdi.

"YARDIM ELİ UZATMAYA HAZIRIZ"

Mesajında, Kazakistan'ın Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Her şeyden önce salgınla mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Kazak halkının bu krizin üstesinden geleceğine inanıyorum. Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız ve gerekli tıbbi ekipmanı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, virüsten hayatını kaybeden Kazakistan vatandaşları için başsağlığı ve hastalığa yakalananlara acil şifalar dilemesinin yanı sıra mevcut kriz sonrası iki ülkenin, kardeşliği ve tarihi bağlara dayalı ikili stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek için ortak çaba göstermeye devam edeceklerine yönelik inancını dile getirdi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndüSeyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
İstanbul'da iftar öncesi silah sesleri! Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanlığı: Kars-Kağızman'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kars-Kağızman'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.