Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

'KORKAKSIN, BİTİKSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, tankların arasından birilerinin yardımı ile oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi; 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek, sandalda kürek değil" dedi.

Gençlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." ifadelerini kullandı.

