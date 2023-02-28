Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi! Net mesaj verdi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Bölgede yaşanan artçı depremlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan hasarlı binalar konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan muhalefete kentsel dönüşüm noktasında tepki gösteren Erdoğan, "Kentsel dönüşümde kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok." dedi. İşte haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şu ana kadar irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. Hasarlı binalardan uzak durun. Canınızı tehlikeye atmayın.
Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık.
Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.
Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.
Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.
(AA)