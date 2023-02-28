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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi! Net mesaj verdi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok

28.02.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilden olan Malatya'da açıklamalarda bulundu. Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda net mesaj verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi! Net mesaj verdi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Bölgede yaşanan artçı depremlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan hasarlı binalar konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan muhalefete kentsel dönüşüm noktasında tepki gösteren Erdoğan, "Kentsel dönüşümde kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok." dedi. İşte haberin detayları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız.

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"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

  • Şu ana kadar irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. Hasarlı binalardan uzak durun. Canınızı tehlikeye atmayın.

  • Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık.

  • Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.
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MUHALEFETE TEPKİ

  • Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz.

  • Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.

  • Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

  • Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.

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(AA)

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