Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesinde bulundu.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

