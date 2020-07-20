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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Kıbrıs Türk’ü Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü’nün hukukuna, hürriyetine ve varlığına kasteden teşebbüsü nihai olarak bertaraf eden 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü vesilesiyle, Barış ve Özgürlük Bayramı’nızı gönülden tebrik ediyorum. Barış Harekâtı, tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının adıdır. Bu harekât, Kıbrıs Türkü’nün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 50 yılı aşkın bir süredir eşitlik mücadelesi veren Kıbrıs Türkü’nün sabır ve dirayetinin dünyada bir başka örneği yoktur. Kıbrıs Türk halkı her türlü baskı ve tehdide rağmen mücadele etmiş, hak ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Kıbrıs Türkü’nün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir, olmaya da devam edecektir.

Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak, çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakârlık yapılacağı anlamına gelmez. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. KKTC’deki kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun.”

İHA

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