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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Ayrıntılar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan tazminat Kemal Kılıçdaroğlu ak parti CHP tazmint davası

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