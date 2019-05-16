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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Kılıçdaroğlu'nun da davet edildiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Özkan, resmi törenlerde yer alacaklarını ifade etti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada da, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı davetiyle 19 Mayıs'ta Samsun'daki 100. yıl resmi törenine katılacak." denildi.

AKŞENER DE DAVET EDİLDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.

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erdoğan Kılıçdaroğlu

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