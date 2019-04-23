Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

TBMM, 23 Nisan törenleri nedeniyle özel oturumla toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili olarak, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de soruyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARAYACAK MISINIZ?" SORUSUNA YANIT



Erdoğan, gazetecilerin, CHP lideri "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna "Yorumumu yaptım daha niye arayayım?" ifadelerini kullandı.

HDP TEPKİSİ



Erdoğan çıkışta, "İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçik'i şehit edenler, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

