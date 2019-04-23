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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Oturumu'nda İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li vekillere tepki olarak Meclis'teki program sonlanmadan oturumu terk etti. Erdoğan, çıkışta gazetecilerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkındaki sorularını yanıtladı.

TBMM, 23 Nisan törenleri nedeniyle özel oturumla toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili olarak, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de soruyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARAYACAK MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

Erdoğan, gazetecilerin, CHP lideri "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna "Yorumumu yaptım daha niye arayayım?" ifadelerini kullandı.

HDP TEPKİSİ

Erdoğan çıkışta, "İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçik'i şehit edenler, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan TBMM

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