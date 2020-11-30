Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu millet, seni asla affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

KATAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

"Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki fonu yüzde 80.6'dır. Yani bir yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi, 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Londra Borsası'nın da yüzde 10.3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan çıkmadı."

