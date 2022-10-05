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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt! Konuşma biter bitmez atılan slogan dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt! Konuşma biter bitmez atılan slogan dikkat çekti

05.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası CHP, dün TBMM'ye başörtüsü teklifi sunmuştu. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun hamlesine karşı 'anayasa' adımı gelirken konuşma biter bitmez salonda atılan slogan dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt! Konuşma biter bitmez atılan slogan dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla TBMM'ye başörtüsü ile ilgili yasa teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Dün, başörtüsü ile ilgili 3 maddelik yasa teklifi CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

"HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret ederek "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti.

ERDOĞAN'DAN ANAYASA HAMLESİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, CHP liderinin 'başörtüsü' çıkışına anayasa çağrısı ile karşılık verdi ve şunları ifade etti:

Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım' Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'

"Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar. Bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek ilave değişiklikler de yapalım. Tabii, bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturma hedefimiz bakidir. İnşallah 2023'ten sonra böyle bir Anayasa'yı da konuşacağımız iklime kavuşacağız."

DİKKAT ÇEKEN SLOGAN! ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BİTER BİTMEZ...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez salonda 'Kemal pabucu yarım çık dışarıya oynayalım' sloganı atılması ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP başörtüsü ak parti
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