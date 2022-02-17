Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Maalesef bahtımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Geçmiş yıllara göndermelerin yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 2010 yılı mayıs ayından başlayan süreci anlattı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan paylaşımında, "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:



Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı… pic.twitter.com/sbjEv5W8Rs — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2022



