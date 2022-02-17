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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Maalesef bahtımıza...

17.02.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 4 dakikalık bir video paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dair sözlerini paylaşan Erdoğan, "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Maalesef bahtımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Geçmiş yıllara göndermelerin yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 2010 yılı mayıs ayından başlayan süreci anlattı.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan paylaşımında, "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:


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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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