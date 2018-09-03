HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 08:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız" diyen Erdoğan, zirve öncesi "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Erdoğan'a zirve esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

Bu arada, Başkan Erdoğan'ın, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ile samimi şekilde sohbet etmesi dikkati çekti.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. (Dolara bağımlılık) Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz.

(FETÖ) Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir. Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir.

Son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkatErdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
HDP'li Temelli: Öcalan, avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyorHDP'li Temelli: Öcalan, avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı Kırgızistan dolar

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.