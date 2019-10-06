Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşmasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
(AK Parti kampı) Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.
Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.
İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.
50+1 TARTIŞMASI
(50+1 tartışması) Neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış.
Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.
Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar.
'GÜVENLİ BÖLGE' AÇIKLAMASI
Bir televizyonda bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş, güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, Erdoğan'la bir alakası yokmuş. Bunları şurada 5-10 seneyi bile okumaktan aciz. Bu ana muhalefetin atıkları da böyle. Bunlara da televizyonda bu imkanları veriyorlar. Obama döneminde nasıl konuştuk, nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.
Trump'ın Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler hala talimata uymuş değil. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR kime geliyor, ne için geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. Zaferle değil seferle mükellefiz. İnşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz.
Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.