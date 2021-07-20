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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de 'Maraş' mesajı

20.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin başkenti Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de 'Maraş' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin başkenti Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.

(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri.

Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır

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Recep Tayyip Erdoğan
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