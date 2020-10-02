Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kobani olayları soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte

konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı sayesinde en az sıkıntı ile atlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın en ileri ülkelerinde maske dahi bulamayanlar kapımızı çaldılar. Tulum için kapımızı çaldılar. İlaç öyle.

Temizlik, maske, mesafenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kurallara riayet etmeliyiz. Bu konudaki en küçük ihmalin kul hakkına girmek anlamına geleceğini bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız.

Milletçe kritik eşiklerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden enerjiye, sağlıktan savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olayları ile fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Gezi'nin çevre ile, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn el Arap'a saldırmasıyla ilgili yoktur. FETÖ yargı eli ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ile başarmak istedi. Bölücü örgüt de çukur eylemleriyle amacına ulaşmaya çalışmıştı. Kurban eti dağıtırken vahşice şehit edilen Yasin Börü'nün katilleri ile çukur eylemlerinde cami, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensupları. Terör örgütü sadece cana ve mala değil, Kürt kardeşlerimizin mahremiyetine de el uzattı. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkartır.

KOBANİ OLAYLARI SORUŞTURMASI

Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, 6-8 Ekim olaylarının hesabını da bölücü örgütün unsurlarından soruyor.



