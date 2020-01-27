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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden ‘Siyah Mamba’ lakaplı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, Los Angeles’ın Calabasas şehrinde pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde Bryant ve kızının yanı sıra pilot Ara Zobayan dahil yedi kişi daha bulunuyordu.

Kobe Bryant ve Gianna’nın bir basketbol turnuvasına katılmak için helikoptere bindikleri belirtiliyordu. Gianna’nın forma giyeceği, babasının da koçluk yapacağı aktarılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobe Bryant

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