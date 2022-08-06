Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ekonomi modeli vurgusu: Taviz vermeden uygulamaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış programı dahilinde Kocaeli'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce Kayseri geçen hafta da Ordu da toplu açılış törenlerine katılmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



Kocaeli'ye değer katanlar denilince akla ilk gelen Bilişim Vadisi oluyor. Hatta Kocaeli küçük geliyor, Türkiye dememiz daha doğru olur. Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor.

"TARİHİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Türkiye için hayal kuran ve bunları gerçeğe dönüştürmeye çalışan iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar oluşturursa, teknolojide dışa bağımlılık da benzer sıkıntılar oluşturur.

Dünyada istihdam azalırken 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ VURGUSU

Başka ülkelerin yurt dışında bıraktığı boşluğu Türk firmaları dolduruyor.

Ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Fahiş fiyat artışı ve enflasyonla beraber vatandaş ve işverenlerimizin üstüne binen yükü azaltıyoruz ve attığımız adımlarla azaltmaya devam ediyoruz. Attığımız adımların karşılığını önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda görmeye devam edeceğiz.

2023 için öngördüğümüz yatırım rakamlarını 2 yıl öncesinden büyük bir farkla geçtik.

Bazıları başarıları görmezden gelse de 20 yıldır yapılanların ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Bakanımız biraz önce yerli tüfekle ilgili açıklamalarda bulundu. Bırakın tüfeği Sayın Varank bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

Ayrıntılar geliyor...

