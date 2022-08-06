HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ekonomi modeli vurgusu: Taviz vermeden uygulamaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ekonomi modeli vurgusu: Taviz vermeden uygulamaya devam ediyoruz

06.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Enflasyon verilerine karşı yeni adımlar atıldığını belirten Erdoğan 2022'nin ilk çeyreğinde bunların karşılığının alınacağını belirterek, "Ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ekonomi modeli vurgusu: Taviz vermeden uygulamaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış programı dahilinde Kocaeli'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce Kayseri geçen hafta da Ordu da toplu açılış törenlerine katılmıştı.

Screenshot_12

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kocaeli'ye değer katanlar denilince akla ilk gelen Bilişim Vadisi oluyor. Hatta Kocaeli küçük geliyor, Türkiye dememiz daha doğru olur. Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyor.

"TARİHİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Türkiye için hayal kuran ve bunları gerçeğe dönüştürmeye çalışan iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar oluşturursa, teknolojide dışa bağımlılık da benzer sıkıntılar oluşturur.
Dünyada istihdam azalırken 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Erdoğan’dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! KPSS'nin iptal süreci… Akkuyu çalışmaları… Rusya ile anlaşma…Erdoğan’dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! KPSS'nin iptal süreci… Akkuyu çalışmaları… Rusya ile anlaşma…

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ VURGUSU

Başka ülkelerin yurt dışında bıraktığı boşluğu Türk firmaları dolduruyor.

Ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Fahiş fiyat artışı ve enflasyonla beraber vatandaş ve işverenlerimizin üstüne binen yükü azaltıyoruz ve attığımız adımlarla azaltmaya devam ediyoruz. Attığımız adımların karşılığını önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda görmeye devam edeceğiz.

2023 için öngördüğümüz yatırım rakamlarını 2 yıl öncesinden büyük bir farkla geçtik.

Bazıları başarıları görmezden gelse de 20 yıldır yapılanların ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Bakanımız biraz önce yerli tüfekle ilgili açıklamalarda bulundu. Bırakın tüfeği Sayın Varank bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Soçi dönüşü KPSS açıklamasıErdoğan'dan Soçi dönüşü KPSS açıklaması
Bir dönemin vazgeçilmeziydi! Geri döndüBir dönemin vazgeçilmeziydi! Geri döndü
KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

TOTOBO çetesi çökertildi!

TOTOBO çetesi çökertildi!

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

İlginizi Çekebilir

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.