Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşu ziyareti! Önce duygusallaştı, ardından göz yaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

YAKIN KOMŞULARINI ZİYARET ETTİ

Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan ayrılarak kent merkezine geçti. Erdoğan, Güneysu ilçesinde geçişi sırasında makam otomobili camından kendisine ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı. Güneysulular, Erdoğan ile anı fotoğrafı ve selfie çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Liman projesini inceleyerek, kentten ayrılması bekleniyor. (DHA)