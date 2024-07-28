HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşu ziyareti! Önce duygusallaştı, ardından göz yaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşu ziyareti! Önce duygusallaştı, ardından göz yaşlarına hakim olamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.07.2024 13:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programları dahilinde cuma günü memleketi Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Komşularıyla bol bol sohbet eden Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara hediyeler dağıttı. Bazı komşuları Erdoğan'la konuşurken duygusal anlar yaşayıp göz yaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşu ziyareti! Önce duygusallaştı, ardından göz yaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

_86841 (1)

YAKIN KOMŞULARINI ZİYARET ETTİ

Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti.

_86841 (2)

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

_86841 (3)

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan ayrılarak kent merkezine geçti. Erdoğan, Güneysu ilçesinde geçişi sırasında makam otomobili camından kendisine ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı. Güneysulular, Erdoğan ile anı fotoğrafı ve selfie çekildi.

_86841 (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Liman projesini inceleyerek, kentten ayrılması bekleniyor. (DHA)

_86841

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Antalya'da güpegündüz eşkıyalık... Çaldıkları telefonu 4 bin liraya geri vermeye çalıştılar: Polise neşter ve baltayla direndiler!Antalya'da güpegündüz eşkıyalık... Çaldıkları telefonu 4 bin liraya geri vermeye çalıştılar: Polise neşter ve baltayla direndiler!
Anahtar Kelimeler:
Rize erdoğan komşu
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.