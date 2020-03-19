Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.



Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2020



