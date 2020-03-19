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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2020 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına teşekkür ederek bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.


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