Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumunda video konferansla konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Asrın en büyük krizlerinden biri. İnsanlık olarak zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Açlık ve kıtlık sonrası şimdi de koronavirüsle mücadele ediyoruz. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Eşitsizlikler daha da derinleşti.

Türkiye sağlam sağlık alt yapısı ile salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri oldu.

Türkiye olarak bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik.

Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik. Salgın öncesinde 40 ülkede 60 noktaya uçan THY, 27 Afrika ülkesinde 33 noktaya uçuşlarını tekrar başlattı.

Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır.