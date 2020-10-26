Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması! Vatandaşlara çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS SALGINI

Bu sene Mevlid-i Nebi'yi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan sıkıntılar sebebiyle ne yazık ki buruk yaşıyoruz. Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre krizi daha hafif geçiriyoruz. Temizlik, maske, mesafeye riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Tedbiri asla elden bırakmıyoruz. İnsanlarımızı sıkıntıya sokmadan, dengeli adımlarla süreci yönetiyoruz. Sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımızı koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor. Biz de bu alanda uzman arkadaşlarımız aracılığıyla anbean durumu izliyor, gerekli talimatları veriyoruz. Bugünlerde milletimden tedbirlere hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. 83 milyonun her bir ferdine görev düşüyor. Bir süre daha kurallara uyacak ondan sonra felaha erişeceğiz.



